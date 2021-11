. Ovvero, dei giocatori infortunati.. La Juventus ne ha avuti un paio,, ma anche altri club hanno perso pezzi per strada. Un problema antico, la cui causa è nota: troppe partite. Più si gioca, maggiori sono le possibilità di infortunio.ai quali fanno comodo 4 incassi in più al botteghino e coi diritti tv. Ma essendo il nostronessuno si prende mai la briga di cambiare le cose, in modo da tenere tutti buoni e non perdere consensi.(Coppa Italia e Supercoppa)in modo da beneficiarne in salute i calciatori e avere più spazio anche per la Nazionale. Magari quando ne ha più bisogno, causa imprevisti.ritenendo – dopo l’alloro continentale - che la qualificazione a Qatar 2022 sarebbe stata una passeggiata di salute.prima del dentro/fuori con la Svezia. E siccome un’Italia fuori dai mondiali per due edizioni consecutive sarebbe una tragedia, oltre che una figuraccia,Oltre a quello, già previsto, dal 24 gennaio al 30 gennaio.aggiungendo qualche turno infrasettimanale alla già compressa Serie A. E questo significherà dopo marzo una partita ogni tre giorni, con i club impegnati anche con le coppe internazionali e la gare della coppa nazionale., perché più giochi e più rischi. Lo sanno bene anche in Federazione, ma se ne fregano.. Vedi stavolta la Juve con Bernardeschi, ma anche il Milan con Calabria, oppure l’Inter con Bastoni. Ai quali si aggiungono pure gli stranieri tornati malconci dalle loro nazionali, vedi Dybala, Dzeko, De Vraij.. Lo sa bene, lo ha anche ammesso pubblicamente, lo stesso presidente, ma intanto ci sta già lavorando. Perché in Federazionei costi la partecipazione in Qatar, anziché tutelare gambe e muscoli dei giocatori che magari (si spera) porteranno l’Italia ai Mondiali., sempre promessa e mai realizzata da tutti presidenti federali avvicendatisi sullo scranno di via Allegri. Gravina compreso, quello dei playoff dimenticati e degli inchini a Ceferin quando si trattò di affossare la SuperLega.Con tanti auguri di qualificazione per Qatar 2022. Perché siamo tutti patrioti, ma non con le natiche (e i muscoli) altrui.