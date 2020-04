Ha l'età di chi vuole mettersi in mostra, di chi sogna a occhi aperti. Magari la Champions League, da protagonista, con la maglia di una grande del calcio europeo. Forse i tempi non sono maturi, ma la strada intrapresa è quella giusta.è l'ultimo gioiello del Villarreal e di una Nigeria che vuole tornare a fare la voce grossa nel Continente Nero.due anni dopo aver vinto un Mondiale Under 17 con le Super Aquile (trascinate dall'attuale punta del Lille Victor Osimhen e dalle magie di Kelechi Nwakali, ora all'Huesca ma di proprietà dell'Arsenal). Il suo bilancio con la prima squadra per il momento recita 12 gol e 7 assist in 68 partite, numeri non esaltanti che non gli danno però sufficiente credito., ex Napoli, che con lui condivide lo spogliatoio e di lui parla con entusiasmo.E pensare che Samu, come lo chiamano i compagni, il calciatore ha rischiato di non farlo."Devi studiare, non perdere tempo dietro al pallone" era quello che si sentiva dire, tutti i giorni. Chukwueze pur di giocare a calcio era disposto ad accettare ogni tipo di punizione,che una mattina lo svegliò alle sei per mandarlo a un provino per la Diamond Football Academy di Umuahiaha poi spiegato.uno dei suoi idoli, in poco tempo ha convinto tutti, conquistando il salto in Europa. Ora vuole provare a conquistarla.Il suo contratto con il Villarreal scade nel 2023, ma difficilmente resterà a lungo al Madrigal. Il nome di Chukwueze è finito sulla lista di Liverpool e Arsenal, su consiglio di Santi Cazorla,come ha ammesso in un'intervista a Goal.com:. Paratici è avvisato.