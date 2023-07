Dopo quasi un mese, la ferita della sconfitta in finale di Champions League per i tifosi dell'Inter non si è ancora rimarginata, anzi, ora a farla bruciare ancora ci ha pensato un super fan del Manchester City.



CONCERTO - Impegnato agli I-Days all’Ippodromo La Maura di Milano, Liam Gallagher, ex Oasis, ha voluto sfottere i nerazzurri. Parlando al pubblico, ha detto: "C'è qualche tifoso dell'Inter qui? C'è qualche tifoso del Manchester City invece? Devo dire grazie ai tifosi del Milan per l'amore e il rispetto che ci hanno mostrato. Questa è dedicata a Lukaku…". Nel delirio degli spettatori, ha fatto quindi partire 'Wonderwall'. Come Liam, anche il fratello Noel aveva attaccato l'Inter e Lukaku, identifIcandoli come il rivale perfetto in Champions League in quanto 'non erano molto bravi".