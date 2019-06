è quello che è successo la scorsa notte nella, quando, su cui nessuno avrebbe puntato un centesimo. Si tratta di una delle più grandi sorprese della storia del pugilato: l'inglese campione mondiale di tre sigle dei massimi (Wba, Ibf e Wbo) ha subito ben quattro atterramenti arrendendosi a Ruiz. Joshua, 1,98 per 112 chili, ha ceduto in maniera così umiliante di fronte al californiano di origine messicana, 1,88 per ben 122 chili.Nato a Imperial in California ma cresciuto sportivamente in Messico dal padre pugile, dopo una buona carriera dilettantistica, Ruiz si è guadagnato l’appellativo dibattendo 32 avversari non di primo piano, soprannome che porta scritto anche sui pantaloncini. Questa notte la sua vita è cambiata definitivamente.