Intervistato da Tmw, l'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato dei problemi di casa Juventus, rimpiangendo l'addio di Beppe Marotta, accasatosi all'Inter.



"Facile parlare adesso di Marotta. E' semplice dire oggi che Paratici non va bene. Io tre anni fa dissi che era sbagliato prendere Ronaldo e aver allontanato Marotta. I giocatori che si ritrovano la sera e festeggiano? Sono strabiliato. Pur essendo dei ragazzi, dovrebbero dimostrare senso di responsabilità. Trovo giusto che la Juve prenda provvedimenti. Non vorrei però che fosse un'occasione anche per risolvere il problema Dybala, prendendo la palla al balzo per venderlo. Io penso che i giocatori vadano sanzionati nella maniera giusta, ma la ricostruzione della Juventus dovrebbe essere basata su uno come Dybala, che con l'aiuto di Pirlo potrebbe diventare un vero grande campione".