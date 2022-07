A che cosa serve il codice promo William Hill?

Dove inserire il codice promo William Hill?

Quali bonus si possono ottenere con il codice promo William Hill?

Come avviene l'iscrizione con codice promo William Hill?

Visitare il sito ufficiale dell'operatore e fare clic sul pulsante giallo di registrazione nel lato destro alto dello schermo

dell'operatore e fare clic sul pulsante giallo di registrazione nel lato destro alto dello schermo Accederai al formulario di iscrizione composto da diversi step

Nei primi passaggi sono richieste le informazioni personali quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza e i dati di un documento di identità

quali nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza e i dati di un documento di identità Al quinto passaggio si possono creare le nuove credenziali di gioco e digitare (opzionalmente) il codice promo William Hill nello spazio apposito

Infine impostare i limiti di deposito per favorire un gioco responsabile ed una domanda di sicurezza

per favorire un gioco responsabile ed una domanda di sicurezza Il procedimento si conclude prendendo visione di T&C e confermando tutto.

Come funziona il bonus scommesse William Hill?



Alcuni termini e condizioni che si applicano al bonus scommesse:

Alla registrazione è necessario digitare il codice promo William Hill "ITA***.."

Giocare una scommessa, che sia singola o multipla, con quota minima 2.00 per ottenere il 100% fino a 10€

per ottenere il 100% fino a 10€ Convalidare il conto di gioco entro 96 ore per ottenere 5€ di bonus aggiuntivo

per ottenere 5€ di bonus aggiuntivo È necessario aver effettuato almeno un deposito ed una giocata

Attivare il servizio di aggiornamento su quote e offerte

Effettuare un deposito di almeno 10€ a settimana e giocare scommesse online da 5€ e quota minima 2.00 per il cashback

a settimana e giocare scommesse online da 5€ e quota minima 2.00 per il cashback Il cashback settimanale è erogato per 4 settimane prevedendo il 50 % fino 25€ per più di 3 scommesse da 5€, fino a 10€ per meno di 3 scommesse da 5€ ciascuna

% fino 25€ per più di 3 scommesse da 5€, fino a 10€ per meno di 3 scommesse da 5€ ciascuna I bonus hanno scadenza dopo 7 giorni dall'accredito

dall'accredito Metodi di pagamento quali Revolut, Bonifico, Paypal, Skrill, Paysafecard, Entropay e Neteller prevedono l'esclusione dell'offerta.

Alternative al bonus scommesse William Hill

Anteprima sezione sport William Hill

William Hill TV Streaming: le scommesse in diretta

Come giocare una schedina su William Hill

selezionare lo sport ed il campionato su cui scommettere dall'elenco a sinistra

ed il campionato su cui scommettere dall'elenco a sinistra scegliere tra gli eventi giornalieri , live o competizioni, o in alternativa cercare il match tra quelli presenti in pagina

, live o competizioni, o in alternativa cercare il match tra quelli presenti in pagina sfogliare i mercati ed aggiungere la quota sulla quale vuoi scommettere alla tua schedina virtuale

sulla quale vuoi scommettere alla tua schedina virtuale scegliere l'importo da scommettere e confermare la giocata

hai anche la possibilità di giocare un sistema, una multipla o una singola selezionando un solo evento

I metodi di ricarica e prelievo su William Hill

Carte di credito o debito

PayPal

William Hill Voucher

Skrill

Neteller

Paysafecard

Bonifico Bancario

William Hill casino, poker, bingo e vegas: tutte le sezioni di gioco

App William Hill mobile per dispositivi iOS e Android

iOS basta cliccare sull'icona apposita o vistare l'app store per effettuare il download dell'app William Hill

per effettuare il download dell'app William Hill Android, in questo caso occorre scaricare il file di download dal pulsante giallo sul sito WilliamHill.it, terminato il download cliccare sul file williamhill.apk e consentire l'app selezionando "Consenti da questa fonte". Infine basta installare l'app ed accedere con le credenziali o creare un nuovo account.

Domande Frequenti

Il codice promo William Hill è un codice che permette di usufruire del bonus di benvenuto scommesse qualora l'operatore ne richieda l'utilizzo. Per partecipare all'iniziativa dedicata ai nuovi utenti, infatti, il bookmaker inglese talvolta richiede la digitazione di unin fase di iscrizione. Generalmente l'utilizzo del codice è una scelta facoltativa, dunque a discrezione del giocatore e non vincolante per la creazione di un conto di gioco. Tuttavia potrebbe essere necessario eUna volta in possesso del codice promo William Hill, dove inserirlo? Il codice vadai nuovi utenti che decidono di aprire un conto di gioco per la prima volta sul sito e che vogliano usufruire della promozione di benvenuto. Si tratta di una procedura fondamentale per aderire alqualora l'operatore lo richieda.Per utilizzare il codice promo basta avviare il procedimento di iscrizione e qui digitare il codice nel penultimo step della registrazione. Qui appunto, oltre alle nuove credenziali dell'account che vai a creare, è richiesto facoltativamente l'inserimento del codice promozionale William Hill nello spazio ad esso dedicato. Infine basta prendere visione dei termini e condizioni e confermare.Frequentemente il bookmaker inglese contraddistingue le diverse iniziative di benvenuto con un codice promo William Hill dedicato a ciascuna di essa. Per ottenere il bonus William Hill in questione, dunque, sia esso dedicato alle scommesse sportive, casino online, bingo o poker, basta digitare il codice dedicato qualora il concessionario di gioco lo richieda, e soddisfare termini e condizioni completi.*A tutti i bonus William Hill si applicano termini e condizioni completi consultabili sul sito WilliamHill.itCome visto in precedenza, è proprio in fase di registrazione che si può inserire il codice promo William Hill e procedere così all'ottenimento del bonus scommesse. Facile, veloce ed intuitiva, la procedura ti prenderà appena qualche minuto del tuo tempo.in alto a destra dello schermo per aprire il formulario da compilare con i dati personali ma anche le nuove informazioni dell'account che si va a creare.Puoi accedere al formulario attraverso questo link In breve, ecco gli step necessari per aprire un conto di gioco su William Hill scommesse:Concluso il procedimento di registrazione e creato un account sul sito del bookmaker inglese, è consigliabile procedere subito con la validazione del conto di gioco sia per continuare a scommettere online in massima tranquillità, sia per soddisfare le regole del bonus William Hill.Tra i diversi elementi interessanti che i giocatori trovano sul portale di William Hill, oltre ad un folto palinsesto sportivo, quote vantaggiose e promozioni sempre aggiornate, i nuovi utenti troveranno ad accoglierli anche un welcome bonus ad essi dedicati. Come è facile intuire, si tratta diche decidono di aprire un conto di gioco sul sito dell'operatore inglese per la prima volta. Maggiorenni ovviamente.Come funziona il bonus William Hill scommesse? Il bookmaker mette a disposizione dei nuovi iscritti una promozione che offrePer prendere parte all'iniziativa occorre registrarsi con il codice promo William Hill dedicato e procedere con il soddisfacimento di ogni condizione prevista.Utilizzare il codice promo William Hill dedicato alla promozione non è l'unica condizione di cui i giocatori dovrebbero tener in considerazione. Il bonus William Hill riservato alle scommesse sportive online prevede termini e condizioni da conoscere e rispettare ai fini della corretta adesione alla promo. Di seguito abbiamo riassuntoQuella di William Hill è una storia lunga e di successo nata in Inghilterra che presto ha conquistato anche i mercati dei bookmaker online europei. D'altra parte peròche mettono a disposizione dei nuovi giocatori, così come degli iscritti, promozioni ed iniziative. Per un confronto oggettivo e più ampio è possibile confrontare l'offerta succitata con altri bonus benvenuto scommesse di operatori regolarmente licenziati in Italia.Uno dei bookmaker più popolari nel nostro Paese è, che forte della sua esperienza nel mercato del gioco (sia agenzia che online) sa come reinventarsi proponendo spesso bonus di benvenuto ai nuovi utenti. Quello per lo sport è uno dei più ricercati, soprattutto perché è possibile ottenere 5€ free alla convalida del conto, proprio comeSul portale SNAI, nella sezione scommesse è possibile identificare le quote <1.30 e gli eventi nelle prossime ore. Il servizio è esteso ad un’app dedicata allo sport e alla possibilità di scommettere anche live e sui Virtual.Altro operatore molto apprezzato per le giocate sul calcio èche non manca certo di incentivi ai nuovi utenti, spesso ottenibili in seguito al primo deposito e con uso di codici promozionali dedicati. L’offerta di benvenuto presentata in tabella è sul primo deposito ed è, in questo caso, esclusiva per alcuni affiliati.invece si distingue per il suo bonus che accompagna il giocatore per parecchie settimane, si tratta di importi più piccoli ma estesi in un arco temporale maggiore. Sul portale sono presenti tantissimi sport e mercati di scommessa, nonché quote frazionate, americane e decimali. Presente anche un’app sport per iOS e Android che ottiene buone recensioni online.Indubbiamente tra iscommesse, è il calcio la disciplina più seguita e coperta. Non solo match di Serie A maschile e femminile, incontri internazionali e competizioni di grande rilievo, i giocatori trovano anche le leghe minori del Sud America, Sud Africa e tanti altri. Ad affiancare le calcio scommesse ci sonocome Freccette, Cricket, E-Sports, eventi di politica o spettacolo.È piuttosto vasta anche la selezione disui quali scommettere in presa diretta, anche usufruendo della William Hill. D'altra parte occorre sottolineare come i mercati non siano molto diversificati per i match minori, mentre arrivano ad oltre 300 selezioni diverse per incontri di rilievo., non uno dei più alti, bisogna ammetterlo. Tuttavia l'operatore inglese offre frequentemente su diverse partite la promo quote maggiorate che permette di scommettere su mercati notevolmente più vantaggiosi. All'interno del palinsesto puoi trovare una sezione dedicata interamente alledove sono raggruppati tutti gli eventi ai quali si applica l'offerta.La William Hill TV streaming è un altro aspetto interessante dell'operatore inglese che offre attraverso questo servizioda seguire sul portale di match selezionati. Disponibile principalmente suma alle volte anche su altri sport, la diretta streaming William Hill è un vero e proprio canale TV attraverso il quale seguire il match in questione. Si tratta di uno strumento che può rivelarsi un utile alleato per il giocatore che preferisceciascuna azione delle rispettive squadre o atleti.Come funziona lo streaming William Hill TV? È semplicissimo: basta individuarein elenco nel palinsesto del bookmaker. Per accedere allo streaming naturalmente è necessario essere utenti registrati sul portale e rispettare ulteriori regole previste.Aperto il conto di gioco, utilizzando il codice promo William Hill facoltativamente, per procedere con i passaggi utili all'ottenimento del bonus di benvenuto scommesse, è necessario giocare delle scommesse sportive online. Prima di vedere dunque i metodi di deposito e prelievo, ci focalizzeremo sugliA seguito dell'iscrizione sul sito, procedura che ricordiamo è riservata esclusivamente ai maggiorenni, come disposto dall'ADM, e versato un importo minimo, è possibile procedere con la prima scommessa. Scommettere su William Hill è semplicissimo, occorre:Come visto i passaggi per scommettere su William Hill sono semplici ed intuitivi. Inoltre l'operatore permette di personalizzare la propria esperienza di gioco scegliendo una, ma anche di sfogliare le statistiche dei principali campionati e competizioni.Se la registrazione è il primo passo per accedere al mondo delle scommesse sportive online sul sito del bookmaker inglese,per iniziare a giocare le tue schedine online., mentre il limite minimo di. Per ciò che concerne i metodi di ricarica e prelievo è fondamentale tenere a mente che non tutti i canali di pagamento sono validi ai fini dell'ottenimento del bonus William Hill. Ricordiamo che effettuare un primo deposito condetermina l'esclusione dal bonus di benvenuto.Quali sono le tempistiche dei pagamenti su William Hill? Per quanto riguarda le ricariche,nella maggior parte dei casi. Solo nel caso di deposito con bonifico potrebbero volerci da 3 a 5 giorni lavorativi. In caso di prelievo degli importi vinti con le scommesse online, invece, potrebbero essere necessari da 1 giorno fino a 5 giorni lavorativi per metodi quali i bonifici.Un altro aspetto di rilevante importanza da considerare con riguardo ai metodi di pagamento William Hill è la validazione del conto di gioco.attraverso l'invio di una copia di un documento di identitàdei fondi. Come depositare e prelevare su William Hill allora? Ecco i principali canali di pagamento:Se finora abbiamo focalizzato la nostra attenzione sull'utilizzo del codice promo William Hill e sul bonus di benvenuto scommesse, è doveroso ora spostare il focus su tutti gli altri servizi offerti dall'operatore. In qualsiasi momento, infatti, i giocatori hanno la possibilità diNaturalmente non possono mancare i bonus benvenuto all'interno delle diverse sezioni di giochi, che sia per il casinò, il bingo o il poker. A questi si affiancano le diverse promozioni periodiche che l'operatore offre ai suoi giocatori per rendere l'esperienza di gioco sempre stimolante.Sebbene l'offerta dei giochi di William Hill sia abbastanza soddisfacente, è doveroso sottolineare come. D'altra parte con un vasto palinsesto sportivo, slot machine online, sale bingo e tornei di poker, si può affermare che il bookmaker abbia molto da offrire.Le offerte di benvenuto delle varie sezioni di giochi potrebbero richiedere l'utilizzo di un codice promo William Hill dedicato e differente da quello riservato alle scommesse sportive online. Ecco perché è sempre opportuno assicurarsi di leggere ogni termine e indicazione per ciascuna offerta alla quale intendi partecipare.La concorrenza nel mondo dei siti scommesse online è spietata, si sa, ecco perché sono sempre di più i bookmaker ADM che oltre ad offrire un’intuitiva e dinamica versione mobile del proprio sito, permettono ai loro giocatori anche diWilliam Hill certamente non è da meno: gli utenti. Scaricare ed installare l'app William Hill è facilissimo, occorre semplicemente visitare il portale ufficiale e dopo di ché agire a seconda del dispositivo in uso:Certamente adattata ad uno schermo più piccolo e contenuto, l'app William Hill mobile racchiude il suo mondo e palinsesto in una versione più pratica ma altrettanto efficiente e completa anche da dispositivo mobile. Naturalmente il codice promo William Hill può essere utilizzato in fase di iscrizione anche da app mobile.Il codice promo William Hill, alle volte indicato anche come codice promozionale William Hill, è un codice che i nuovi giocatori possonoper accedere a bonus o iniziative che ne richiedono l'uso. Va inserito nello spazio ad esso dedicato (operazione facoltativa)all'interno del formulario.Usufruire dei bonus benvenuto William Hill è possibile solo inche aprono per la prima volta un conto di gioco sul sito dell'operatore. Ciascuna promozione prevede termini e condizioni da soddisfare a seguito dell'iscrizione per poter usufruire dell'offerta che possono includere un deposito minimo, giocata o puntata.I voucher William Hill sono unalle carte di credito o portafogli elettronici che permettono di ricaricare il conto di gioco anche a chi non è in possesso di carta o e-wallet. Funzionano proprio come le ricariche che si acquistano nei punti vendita eda 10€, 20€, 50€ e oltre. Basta acquistare il voucher presso i rivenditori e utilizzare il codice per vedersi accreditato il denaro sul proprio conto. Per effettuare questo tipo di versamento al momento della ricarica è necessario selezionare il canale di pagamento ePay.Per scommettere su William Hill e continuare a giocare in totale sicurezza, oltre che per poter prelevare eventuali importi vinti, è necessario convalidare il conto di gioco. La validazione del conto avviene attraverso l'come patente, passaporto o carta di identità. Il metodo più veloce è utilizzando il modulo apposito che trovi sul sito, in alternativa è possibile inviare i file in allegato all'indirizzo mail verifica@williamhill.it