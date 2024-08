Com'è andato l'esordio di Colombo con l'Empoli

Getty Images

Nessun guizzo per. In generale è stata una partita senza grandi emozioni, 0-0 finale e un punto per uno per iniziare la stagione. Dopo le esperienze con Lecce e Monza Colombo ha inziato la sua terza stagione in A, è arrivato dal Milan in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei rossoneri.- Come detto, nella prima di campionatoper una squadra propositiva come quelle di D'Aversa che ha fatto fatica a costruire azioni. Lì davanti sono arrivati pochi palloni, Colombo deve ancora recepire bene le richieste del nuovo allenatore con l'obiettivo di trovare presto la prima rete in campionato dopo quella in Coppa Italia.

- La sensazione è che lì davanti l'allenatore voglia dare una maglia da titolare a Colombo per gran parte della stagione. Possibilmente, fino a maggio.. Come spalla di Colombo nella gara col Monza è partito Sebastiano Esposito, che probabilmente si alternerà con Solbakken.