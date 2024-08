Com'è andato l'esordio di Solbakken con l'Empoli

Getty Images

Entrato nel finale di Empoli-Monza,. Al Castellani è stata una partita senza grandi emozioni, l'ingresso in campo del norvegese ha dato vicacità alla gara e con due o tre giocate l'ex Bodo-Glimt stava per segnare al debutto assoluto con l'Empoli.- La partita è finita senza gol anche grazie alla prestazione del portiere del Monza. Un guizzo quasi decisivo da parte dell'attaccante norvegese, arrivato dalla Roma in prestito con diritto di riscatto dopo una stagione in cui si è diviso tra l'Olympiakos e l'Urawa Reds in Giappone.

- Nel 3-5-2 di D'Aversa - in panchina c'era Sullo perché l'allenatore doveva scontare una giornata di squalifica - gli attaccanti titolari erano Colombo ed Esposito, con Gyasi e Pezzella sulle fasce.Se l'esperimento sulla linea dei centrocampisti dovesse convincere diventerà il titolare il quel ruolo, altrimenti in attacco si giocherà il posto con Esposito e con il classe 2003 Shpendi.