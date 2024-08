Chi è Engelhardt, il nuovo acquisto del Como voluto da Fabregas

Getty Images

Tra le richieste di Cesc Fabregas per la promozione del Como in Serie A c'era un centrocampista che l'allenatore spagnolo ha fortemente voluto:. La società lo ha accontentato, portando in Italia il giocatore che ha lasciato il Fortuna Düsseldorf dopo una sola stagione. Nato a Göttingen, città universitaria alla quale è dedicata una canzone reinterpretata anche da Carla Bruni e cresciuto in Germania, l'esperienza in Serie A è la prima lontana da casa.- Il ruolo naturale di Yannick è davanti alla difesa, caratteristiche da mediano che punta più a difendere che ad attaccare, bravo a rompere il gioco avversario ma. Cresciuto nelle giovanili del Werder Brema, ha firmato un contratto di tre anni con scadenza prevista per giugno 2027.

- Nell'estate 2021 il Friburgo lo prende per rinforzare la seconda squadra, in due anni gioca più di 50 partite in terza divisione tedesca diventando un titolare fisso. Il debutto in Bundesliga non arriva., nella gara di ritorno gli avversari hanno ripreso i tre gol vincendo poi ai calci di rigore (Yannik va sul dischetto e segna). Il centrocampista ha chiuso la stagione con 37 presenze, 4 gol e 2 assist, considerando tutte le competizioni.