Com’è andato l’esordio di Pierret con il Lecce

Premessa: la partita con l’Atalanta non è stata l’occasione giusta per capire le qualità di. Il nuovo acquisto, così come il resto della squadra, è affondato sotto i colpi di Brescianini e Retegui (anche loro volti nuovi dei nerazzurri): il Lecce è finito ko per 0-4 in una partita mai in discussione. Pierret parte titolare, ma la sua partita dura 45 minuti con Gotti che cerca una svolta - mai trovata - nella ripresa.

- Come detto il classe 2000 parte dal primo minuto giocando davanti alla difesa nel 4-2-3-1, il francese affianca Ramadani ma i giocatori dell’Atalanta fanno crollare il muro del Lecce in mediana:- fisiologiche considerando che era al debutto in Serie A - e lo sostituisce all’intervallo inserendo l’ex Salernitana Lassana Coulibaly, anche lui all’esordio in giallorosso.

- Nel 4-2-3-1 di Gotti Pierret si può giocare un posto da titolare sulla linea mediana davanti alla difesa. Titolare sia in Coppa Italia contro il Mantova che alla prima di campionato con l’Atalanta,: anche il maliano non è partito benissimo giocando 45 minuti sottotono nella prima di campionato, ma conoscendo già la Serie A potrebbe aver bisogno di meno tempo per adattarsi alle nuove tattiche.