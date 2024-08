Com’è andato l’esordio di Tete Morente con il Lecce

Getty Images

Non è iniziato benissimo il campionato del Lecce, che ha perso 0-4 in casa contro l’Atalanta; per i nerazzurri sono stati decisivi i gol dei nuovi arrivati Brescianini e Retegui: due gol per uno per affondare la squadra di Gotti, che tra i volti nuovi, dopo aver già debuttato in giallorosso nella vittoria contro il Mantova in Coppa Italia.- Preso a zero dall’Elche, il classe ‘96 è stato piazzato largo a destra nel 4-2-3-1 di Gotti con Rafia al centro, Dorgu dall’altra parte e Krstovic unica punta. Tete Morente non trova lo spunto in fase offensiva, fatica a rendersi pericoloso e alla lunga affonda con il resto della squadra.che così come il compagno non riesce a inventare nulla per dare una scossa alla squadra.

- Partito titolare sia in Coppa Italia contro il Mantova che nella prima giornata di campionato con l’Atalanta,che l’ha sostituito in entrambe le occasioni - col Mantova al 60’ e in campionato dopo l’intervallo - ma in quel ruolo può giocare anche Oudin e in caso di emergenza sono adattabili Rafia e Marchwinski.