Com’è andato l’esordio di Di Gregorio con la Juventus

Getty Images

Prima partita ufficiale con la maglia della Juventus e primo clean sheet per. La squadra di Thiago Motta parte subito con il piede giusto vincendo 3-0 all’Allianz Stadium, la favola è quella del 2004 Samuel Mbangula che tirato su dalla NextGen ha segnato all’esordio assoluto; gli altri due gol sono stati di Weah (il primo in bianconero) e di Cambiaso.- All’esordio in bianconero Di Gregorio ha svolto un lavoro di ordinaria amministrazione.. Un segnale di fiducia in vista del resto della stagione, dopo che nelle amichevoli precampionato Di Gregorio aveva preso un gol dal Norimberga e due dall’Atletico Madrid. Era riuscito a mantenere la porta inviolata nel primo tempo col Brest e nei primi 45’ dell’amichevole in famiglia con la NextGen.

- I primi contatti pererano iniziati intorno al mese di febbraio, quando la Juve aveva sondato il terreno per Thiago Motta e lui aveva scelto il portiere: “Voglio lui”. Szczesny messo alla porta, alla fine per il polacco non si troverà nessuna sistemazione e risolverà il contratto rinunciando all’ultimo anno di contratto da 6,5 milioni prendendo una buonuscita. Di Gregorio nuovo titolare della Juventus quindi, dietro di luiconfermato come vice così come, ancora un anno terzo portiere dei bianconeri.