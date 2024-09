Come può giocare il Milan con Sarri

Il ritorno in Italia di Paulo Fonseca non è certamente come l’allenatore portoghese se lo aspettava. Inizio di stagione in salita sulla panchina del Milan, tanti problemi e i risultati che non arrivano: dopo una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle prime cinque partite stagionali - quattro di campionato più il debutto nella nuova Champions -. La società sta tenendo sott’occhio il lavoro dell’allenatore, alle porte c’è un derby che potrebbe “salvare” l’allenatore portoghese, ma anche affondarlo definitivamente in caso di sconfitta.

- Intanto sono già iniziate a circolare le prime ipotesi e i primi nomi come possibili eventuali sostituti di Fonseca: tra le idee del club c’è quella che porta all’ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri che già in passato era stato vicino alla panchina rossonera.quando ha presentato a sorpresa le dimissioni. Se dovesse davvero diventare il nuovo allenatore del Milan, considerando i giocatori attualmente in rosa Sarri potrebbe giocare così:

: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Rrijnders, Fofana, Loftus-Cheek; Leao, Morata, Pulisic.- In questi sei mesi post separazione con la Lazio Maurizio Sarri è rimasto fermo per volontà sua. Più o meno. Perché l'allenatore sarebbe partito volentieri alla guida di una squadra, ma tutte le proposte ricevute non l'hanno convinto.che hanno presentato il loro progetto ma Sarri ha preferito declinare la proposta e aspettare. Adesso, potrebbe farsi avanti il Milan.