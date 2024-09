Come può giocare il Milan con Tudor

GETTYIMAGES

Non è stato un granché il ritorno diin Italia. L'allenatore portoghese sta avendo qualche difficoltà sulla panchina del Milan e ora il suo ruolo è già a rischio. Un avvio di campionato difficile con una sola vittoria contro il Venezia tra campionato e Champions League,: se non dovesse fare bene, la società sta valutando anche un possibile esonero e ha iniziato a guardarsi intorno per considerare eventuali sostituti.- Tra i nomi accostati ai rossoneri c'è anche quello di Igor Tudor, rimasto libero dopo l'ultima esperienza sulla panchina della Lazio iniziata a marzo (prendendo il posto di Sarri, un altro dei candidati per la panchina rossonera) e conclusa alla fine della scorsa stagione. Vediamo come potrebbe giocare il Milan se dovesse essere davvero lui il nuovo allenatore rossonero, porterebbe le sue idee con undi base che è il modulo più usato nelle sue ultime esperienze.

: Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Emerson Royal, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Morata.- Quello di Igor Tudor è un profilo che conosce molto bene Ibrahimovic:, lo ammira per il suo carattere forte e gli piace molto il modo in cui fa giocare le sue squadre. Tudor è aperto a trattare con il Milan e da parte su non ci sarebbero problemi a trovare l'accordo fino alla fine stagione magari inserendo un'opzione di rinnovo a determinati obiettivi.