Come può giocare il Milan con Allegri

A volte ritornano. Forse.in caso di esonero di Paulo Fonseca. L'avventura rossonera dell'allenatore portoghese non è partita benissimo: l'ex Roma ha vinto una sola partita su cinque tra campionato e Champions - a San Siro con il Venezia - un po' poco per la società che avrebbe voluto decisamente un avvio di stagione diverso con più punti in classifica.- Per questo i vertici del club insieme alla dirigenza stanno facendo delle valutazioni per decidere se andare avanti con Fonseca o cambiare allenatore con l'obiettivo di dare una scossa. L'eventuale arrivo di Allegri rappresenterebbe un ritorno sulla panchina rossonera, vediamo come potrebbe giocare il suo Milan se dovesse essere davvero lui il nuovo tecnico.

: Maignan; Tomori, Pavlovic, Thiaw; Emerson Royal, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic; Leao, Morata.- Il Milan è stata la prima big dove ha allenato Massimiliano Allegri, quando nel 2010 l'ex presidente Berlusconi puntò su quel tecnico che nella stagione precedente era stato esonerato dal Cagliari. Intuizione giusta, perché in rossoneroprima di essere esonerato nel gennaio 2014. Va alla Juventus, dove conquista cinque scudetti consecutivi e rimane per otto anni, fino alla fine della scorsa stagione.