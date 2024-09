Come può giocare il Milan con Terzic

Getty Images

Inizio di stagione complicato per il Milan, che ha vinto una sola delle prime cinque partite: col Venezia, a San Siro; ma non è bastata a Fonseca per stare tranquillo sulla panchina rossonera. Il ko nel debutto di Champions League contro il Liverpool ha messo a rischio la posizione dell'allenatore portoghese che rischia il posto a pochi mesi dal suo arrivo. In questi giorni sono usciti alcuni nome come possibili sostituti dell'ex tecnico della Roma,

- Il modulo più utilizzato negli ultimi anni è un. Accostato ai rossoneri per l'eventuale post Fonseca, vediamo come potrebbe giocare il Milan durante la stagione se il nuovo allenatore rossonero dovesse diventare davvero Terzic.: Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek; Leao, Morata, Pulisic.- Edin Terzic è un allievo di Klopp al quale si è legato ai tempi del Borussia Dortmund: Jurgen era allenatore, lui faceva lo scout e aveva un rapporto diretto e quotidiano con l'ex tecnico del Liverpool. Poi ha seguito Slaven Bilic diventando il suo vice al Besiktas e al West Ham, prima di tornare al Dortmund con Faivre ricoprendo sempre il ruolo di secondo. In giallonero si è alternato tra campo e scrivania, nel club ha fatto anche il direttore tecnico e quando la panchina rimaneva scoperta veniva nominato allenatore ad interim.- persa contro il Real Madrid - nella scorsa stagione.