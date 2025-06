Come può giocare il Palermo con Inzaghi

Dopo una serie di contatti continui nelle ultime settimane,. In queste ore l'ex attaccante sta risolvendo il contratto con il Pisa dopo aver riportato i nerazzurri in Serie A a distanza di 34 anni dall'ultima volta, ripartirà da Palermo per provare a conquistare la quarta promozione dopo quelle con Venezia, Benevento e, appunto, Pisa. Per Inzaghi è pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo.- Il Pippo Inzaghi allenatore si presenta con un: in fase offensiva o di pressing alto il classe 2000 saliva fino alla linea degli attaccanti, in altre situazioni di gioco si piazzava sulla trequarti e a volte arretrava anche a centrocampo. Il gioco di Inzaghi si sviluppa sulle fasce ma parte dal centro, con un play che gestisce il possesso palla e allarga la manovra.

- Sotto certi punti di vista Pippo non è cambiato rispetto a quando giocava: è un martello che cura ogni aspetto del suo lavoro, si concentra sui dettagli quasi in modo maniacale; da giocatore sapeva vita morte e miracoli di ogni singolo avversario, adesso stessa cosa.. Per qualche calciatore del Pisa il ritiro estivo con lui è stato il più tosto della carriera, il giorno dopo una partita porta tutti davnati al video per analizzare gli errori fatti in campo. Anche quando si vince.