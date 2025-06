Come può giocare la Fiorentina con Pioli

Getty Images

Il nome dia Firenze riporta i tifosi indietro nel tempo agli anni 2017-2019, arrivò al posto di Paulo Sousa e rassegnò le dimissioni ad aprile dell'ultimo anno dopo uno storico 7-1 alla Roma in semifinale di Coppa Italia. Oggi Pioli è tornato alla Fiorentina che doveva sostituire Palladino, anche lui dimissionario. Contratto di tre anni con scadenza fissata per il 2028, e trattativa chiusa dopo essere rimasta per qualche settimana in stand by per volontà dell'allenatore, che

- Il biglietto da visita di Pioli, il modulo che ha usato più spesso negli ultimi anni,con terzini offensivi che partecipano attivamente alla manovra d'attacco. Le sue squadre giocano un calcio aggressivo e dinamico, la manovra si sposta spesso sulle fasce e gli esterni sono l'ago della bilancia.- Pioli è stato il nome intorno al quale si è ristretto il cerchio dopo una serie di valutazioni da parte della dirigenza e della società, l'ex allenatore del Milan - che prima di firmare con la Fiorentina risolverà il contratto con l'Al-Nassr -. Pioli quindi lascia l'Arabia Saudita dopo una stagione sulla panchina dell'Al-Nassr nel quale ha allenato Cristiano Ronaldo, Mané, Brozovic e altri giocatori arrivati dall'Europa, ha chiuso il campionato al terzo posto mancando la qualificazione in Champions.