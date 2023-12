. La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha sentenziato chea quelle organizzate da loro., ma ripercorriamo i passi di come ci si era arrivati.per club a cadenza annuale, alternativa alla Champions League, che avrebbe riunito. La creazione del progetto era stata guidata da alcuni dei più influenti presidenti del calcio continentale, comee l'ex presidente della Juventus,. I club fondatori della competizione erano: Juventus, Inter e Milan, assieme a Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona., per coinvolgere i tifosi di tutto il mondo. Il, prevedeva, in base all'andamento. Inoltre era previsto un salary cap, per il quale le società avrebbero potuto spendere al massimo il 55% delle proprie entrate negli stipendi per i giocatori.. Al termine dei due gironi,di ciascun raggruppamento si sarebbero qualificate, mentre. Le 8 squadre rimaste si sarebbero poi sfidate nei quarti di finale, con partite di andata e ritorno. La finale si sarebbe disputata in una sede diversa scelta ogni anno.