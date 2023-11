In una domenica che appariva tranquilla, la rivoluzione in riva al lago. A Como esonerato a sorpresa Moreno Longo, l'allenatore sesto in classifica in Serie B e potenzialmente terzo, con una gara - il derby col Lecco - da recuperare appena dopo la sosta. E, con meno sorpresa, squadra affidata a Cesc Fabregas. Quello che fino a qualche mese fa di Longo era stato giocatore, prima del ritiro e dell'inizio della carriera da allenatore nella Primavera biancoblù. Un cambio in panchina non giustificato dai risultati, ma deciso a circa 11mila chilometri di distanza da Como, ovvero a Giacarta, dove la proprietà indonesiana del club, la picca del calcio italiano, ha ritenuto opportuno prendere questa decisione. Accollandosi, anche, un bel rischio...