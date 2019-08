confermata oggi dall'agenzia Ansa. Massimo Ferrero è vicino a cedere la Sampdoria a un gruppo di investitori guidati dall'ex bandiera blucerchiata Gianluca Vialli: "​Il presidente della Sampdoria, Ferrero, e il gruppo che fa a capo a Gianluca Vialli - si legge -. Ferrero sottolinea di nutrire grande stima e simpatia per il consorzio CalcioInvest, LLC e in particolare per Gianluca Vialli, persona di spessore e indiscussa leggenda della storia blucerchiata". Qui tutti i dettagli dell'affare, la Sampdoria avrà presto una nuova guida.