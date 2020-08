Conte e la dirigenza dell'Inter hanno parlato chiaro nel vertice di ieri a Villa Bellini. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico salentino non voglia troppe responsabilità.



“Delle serie: sarò anche il vostro top player, ma non sono un mago. E quindi non chiedetemi di vincere per forza lo scudetto, la classifica di questo campionato non inganni, ai tifosi è bene parlare chiaro. Dall’altra parte tutti si sono dimostrati convinti, in questo senso. Il che non significa che il processo di crescita dell’inter non possa continuare. Ma che probabilmente si saliranno meno gradini di quelli previsti un anno fa e di quelli poi effettivamente scalati lungo tutta l’ultima stagione”.