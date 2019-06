Nel corso del suo intervento per Radio 24, l'ex allenatore della Primavera dell'Inter Stefano Vecchi ha anche commentato l'arrivo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte: "Dovrà far ricredere molti tifosi, ma è un grande allenatore con tante qualità. Probabilmente la società ritiene di fare un salto di qualità con lui dopo che Luciano Spalletti ha già fatto bene negli ultimi due anni. Mai come quest'anno le squadre più importanti stanno prendendo allenatori che mettono alla base del loro credo il bel gioco e la qualità".