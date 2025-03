Convocati Italia, Spalletti e le scelte per la Nations League: prima volta per Casadei, Chiesa ancora out

Una volta terminato il turno di campionato in programma nel corso di questo weekend l'ultimadi questa stagione prenderà ufficialmente il via con molti dei protagonisti del nostro campionato che viaggeranno verso i ritiri delle proprie selezioni e per disputare impegni più o meno probanti. Perdi Luciano, ad esempio, ci sarà il doppio impegno contro la, andata e ritorno dei quarti di finale di Nations League e il Commissario Tecnico, riporta la Gazzetta dello Sport, è pronto a fare dellerispetto al recente passato.

La novità più importante attesa oggi è quella che vedrà la prima chiamata assoluta perin nazionale maggiore. Il centrocampista cresciuto nell'Inter, ma oggi tornato in Italia al Torino è sempre stato nel giro delle nazionali giovanili (42 presenze dall'Italia Under 16 all'Italia Under 21, con l'apice toccato nel Mondiale Under 20 2023 dove arrivò in finale da capocannoniere e golden boy del torneo), ma non aveva mai sfiorato la nazionale A. Per Spalletti è un centrocampista con caratteristiche uniche e il suo fisico servirà contro i tedeschi.

Qualche scelta in controtendenza verrà fatta nel reparto degli esterni d'attacco dove, salvo sorprese, rientreranno siachei quali daranno al CT l'opzione di un 3-4-3, 4-3-3 se non dall'inizio quantomeno a gara in corso. Non ci sarà invece, che purtroppo per lui e per gli Azzurri non sta trovando spazio e continuità a Liverpool e, di conseguenza, non può sperare di rientrare a queste condizioni nel giro della Nazionale.Questa tornata sarà quella in cui si rivedrà, dopo il lungo infortunio subito a inizio stagione, ancheche potrà alternarsi o giocare insieme adnel pacchetto arretrato. Chi non dovrebbe esserci, ma la gara con l'Atalanta sarà fondamentale per capirne la convocabilità èalle prese con la gestione dell'infortunio subito con l'Inter e che lo sta tenendo ancora ai box. Poche ore e le sensazioni diventeranno certezze,