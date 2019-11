Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico, in vista del match di domani conto il Genoa per l'anticipo della 12esima giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45.



FUORI ALLAN E MANOLAS - La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione con attivazione a secco seguita da una serie di torelli su due metà campo, successivamente esercizi finalizzati alla reattività; chiusura con lavoro tattico e partitella a metà campo. Lavoro differenziato per Allan, Ghoulam, e Manolas che non saranno del match: il brasiliano ufficialmente resta a casa per problemi fisici, ma ufficiosamente potrebbe aver pesato il litigio avvenuto con Edoardo De Laurentiis, figlio del presidente Aurelio, alla fine del match di Champions contro il Salisburgp.



I CONVOCATI - I convocati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.