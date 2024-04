Convocati Torino: la decisione su Ilic verso la Juventus

41 minuti fa



Il Torino di Ivan Juric ha reso noti i 22 calciatori a disposizione del tecnico croato per il derby contro la Juventus che si giocherà oggi alle 18. Torna a disposizione, come annunciato nella conferenza stampa del giorno prima dall'allenatore granata, Ivan Ilic, che però non è in grado di partire titolare. Di seguito la lista completa:



Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa.

Difensori: Buongiorno, Lovato, Rodriguez, Sazonov.

Centrocampisti: Bellanova, Ciammaglichella, Ilic, Lazaro, Linetty, Masina, Ricci, Tameze, Vlasic, Vojvoda.

Attaccanti: Kabic, Okereke, Sanabria, Savva, Zapata.