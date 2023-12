Il Senegal non si avvicina alla Coppa d'Africa nella maniera migliore possibile: i detentori del titolo, che esordiranno il 15 gennaio nel girone con Guinea, Gambia e Camerun, si ritrovano con commissario tecnico e staff senza stipendio da sei mesi. E non sarebbe neanche la prima volta, solo che ora siamo a pochi giorni dall'inizio della rassegna continentale e i riflettori sono puntati.



Non sembra che ci sia, da parte della Federcalcio senegalese, l'intenzione di mettere una toppa in tempi brevi, e così il morale del tecnico Aliou Cissé e dei suoi collaboratori sarà un fattore a rischio nel cammino in Costa d'Avorio all'inizio del 2024. 2024 che è anche l'anno in cui il contratto di Cissé arriverà alla scadenza...