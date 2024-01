Coppa d'Africa, un'edizione anche nel 2025: date, info e dove si giocherà

La Coppa d'Africa 2024 è in corso di svolgimento in Costa d'Avorio e sta attirando le attenzioni degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Per le squadre che non riusciranno a mettere le mani sul trofeo però c'è una buona notizia: l'edizione 2024 sarà subito seguita da un'altra - la trentacinquesima nella storia - che si svolgerà nel 2025.



QUANDO E DOVE - La rassegna continentale africana infatti tornerà nell'estate del prossimo anno: si giocherà in Marocco nei mesi di giugno e luglio. Un ritorno quello nel Paese nordafricano che non ospitava la Coppa dal 1988, la prima e ultima volta. La scelta di giocare nei mesi estivi per l'Europa è stata suggerita dall'intenzione di non ingolfare ulteriormente il calendario degli impegni calcistici.