Atletico Madrid-Barcellona LIVE, le formazioni ufficiali: fuori Sorloth e Lewandowski, ok Simeone e Torres

AFP via Getty Images

Chi sarà a raggiungere il Real Madrid in finale di Coppa del Re? Sarà l'ennesimo Clasico coloppure un altro derby della Capitale contro l'dopo le polemiche negli ottavi di finale di Champions League? La risposta uscirà questa sera dal Civitas Metropolitano, casa dei Colchoneros che hanno strappato un incredibile 4-4 in casa dei catalani all'andata. Si parte dunque da una situazione di parità assoluta, profumo di goal e spettacolo nella serata in cui seguiamo anche il derby di Milano in Coppa Italia.

): Musso; Reinildo, Gimenez, Le Normand, Azpilicueta; Simeone, De Paul, Barrios, Llorente; Alvarez, Griezmann. Allenatore: Simeone.: Szczesny; Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; Pedri, De Jong, Fermin Lopez; Yamal, Ferran Torres, Raphinha. Allenatore: Flick.: Munuero Monteiro.