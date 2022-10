Genoa e Parma. Dopo il terzo turno di Coppa Italia, svoltosi nel corso di questa settimana, sono appena due le compagini di Serie B ancora in corsa nel trofeo tricolore.



Un numero davvero esiguo, frutto della scellerata formula di una competizione svilita e depauperata edizione dopo edizione, nella quale trovano gloria soltanto le solite note, con buona pace di chi ancora sogna una favola stile Calais. Ripetere in salsa nostrana l'impresa dei dilettanti francesi arrivati ad un passo dal trionfo ormai vent'anni orsono appare sempre più un'utopia, almeno finché chi di dovere non deciderà finalmente di rendere nuovamente appetibile una coppa sempre più indigesta.



Nell'attesa, almeno per questa edizione, non resta che accontentarsi di quanto fin qui fatto da liguri e ducali, nobili decadute capaci di regalarsi un invito al gran ballo delle principesse di A, anche grazie al fatto di aver incrociato il proprio cammino con altre due compagini cadette, Spal e Bari, entrambe superate di misura.



Rossoblù e gialloblù, ospiti a gennaio di Roma e Inter, saranno dunque due eccezioni nel tabellone degli ottavi di finale di Coppa. Quasi due intruse ad una festa che non prevede inviti a sorpresa.