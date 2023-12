Oggi la Coppa Italia 2023/24 entra ufficialmente nel vivo. Dopo un lungo percorso iniziato per qualche club già al termine della passata estate iniziano a partire da oggi 5 dicembre 2023 le gare in programma per gli ottavi di finale. Dal turno preliminare a oggi sono in totale 44 le squadre che hanno preso parte al torneo e 16 sono rimaste in gare fino ad oggi. Le 8 teste di serie (le prime 8 classificate della Serie A 2022/23 fra cui c'è la vincente della Coppa Italia della scorsa stagione) scendono in campo in questo turno per la prima volta con un tabellone che è già stato delineato.



LE TESTE DI SERIE - Le prime 8 squadre sono state distribuite nel tabellone non più secondo sorteggio, bensì seguendo criteri di merito per la passata annata. L'Inter, vincitrice della passata edizione ha il ranking più alto e, di conseguenza giocherà in casa tutti gli scontri (ad eccezione di una delle due eventuali semifinali). A seguire in ordine di classifica le squadre qualificate alla Champions League Napoli, Lazio e Milan. Quindi Atalanta e Roma, qualificatesi per l'Europa League e infine Juventus e Fiorentina rispettivamente qualificatesi per la Conference League (bianconeri poi esclusi dalla Uefa in favore dei viola).





IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI E DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING - Questi saranno gli incroci per gli ottavi di finale del torneo con il canale di riferimento dove vederla in tv e lo streaming che per tutte le gare sarà per smartphone pc e tablet attraverso Mediaset Infinty.