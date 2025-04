Coppa Italia, Inter-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Tutto o niente, un derby che vale molto di più:A San Siro c'è in palio la finale della competizione a 21 giorni dalla gara d'andata nerazzurri e rossoneri si ritrovano. Si riparte dall'1-1 maturato nei primi 90' giocati a inizio aprile: al vantaggio di Tammy Abraham ha risposto l'ex milanista Hakan Calhanoglu.Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in campionato: l'Inter di Simone Inzaghi ha perso a Bologna ed è stata agganciata in vetta dal Napoli, il Milan di Sergio Conceicao è caduto in casa contro l'Atalanta e ora si aggrappa alla Coppa Italia per giocare in Europa alla prossima stagione.

Tutte le informazioni su Inter-Milan:: Inter-Milan: mercoledì 23 aprile 2025: 21.00: Canale 5: Sportmediaset.it, Mediaset Infinity: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi.: Maignan; Tomori, Gabbia, Thiaw; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao. All. Conceicao.- Inzaghi deve fare ancora a meno di Thuram davanti e valuta di impiegare Taremi dal 1' in attacco. Possibile qualche rotazione, verso la titolarità Bastoni e Mkhitaryan che saranno squalificati in campionato contro la Roma.

Nel Milan ballottaggi aperti tra Thiaw e Pavlovic dietro e in attacco, con Abraham leggermente favorito su Jovic e Gimenez.- La sfida tra Inter e Milan sarà trasmessa in diretta in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset, che detiene i diritti per l'edizione 2024/25 della Coppa Italia: il canale di riferimento sarà Canale 5.- Inter-Milan sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso il servizio Mediaset Infinity sull'app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegandosi sul sito ufficiale.

La gara sarà visibile anche sul sito sportmediaset.it.- Non è ancora stato annunciato il telecronista della partita.