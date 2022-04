Dentro o fuori,. Nerazzurri e rossoneri scendono in campo a San Siro (fischio d'inizio ore 21) per la semifinale di ritorno:, risultato che permette alla squadra di Pioli di giocare per due risultati, la vittoria o il pareggio con reti che varrebbe la qualificazione in virtù della regola del gol in trasferta (ultima edizione, dalla prossima stagione conterà solo il punteggio effettivo nel doppio confronto).- E' il quarto derby in questa stagione e Inzaghi cerca ancora il suo primo successo: 1-1 nella gara d'andata in Serie A, 3-1 per il Milan in quella di ritorno e 0-0, appunto, nella semifinale d'andata. Le due squadre sono in lotta anche per la vittoria dello scudetto, Milan primo a +2 sull'Inter che però ha una partita in meno (il 27 aprile recupero con il Bologna; ed entrambe arrivano da successi in campionato: 2-0 al Genoa per i rossoneri, 3-1 allo Spezia per i nerazzurri.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.