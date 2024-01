Coppa Italia, date e orari dei quarti: Lazio-Roma mercoledì alle 18

Redazione CM

Si completa il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia, la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari per il prossimo turno della competizione. I quarti si giocheranno su tre giorni, tra martedì 9 gennaio 2024 e giovedì 11 gennaio 2024.



DATE E ORARI - Di seguito le date e gli orari di tutte e quattro le partite:



Martedì 9 gennaio 2024, ore 21: Fiorentina-Bologna



Mercoledì 10 gennaio 2024, ore 18: Lazio-Roma



Mercoledì 10 gennaio 2024, ore 21: Milan-Atalanta



Giovedì 11 gennaio 2024, ore 21: Vincente Juventus/Salernitana-Frosinone



DOVE VEDERE LE PARTITE - Le partite saranno trasmesse in chiaro in tv sui canali Mediaset.