Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, visto in Italia con la maglia della Roma, torna sui cori razzisti di una parte della tifoseria del Tottenham nel derby tra Spurs e Blues. Queste le parole del tedesco: “Mi sono sentito come una scimmia, e no, non chiuderò la mia bocca”. Nella sfida del 22 dicembre, il giocatore ha chiesto un annuncio allo stadio per avvertire i fan.



Ancora, poi, sul Der Spiegel, parla Rudiger: “Mi chiedo come sia possibile che nessuna delle 60.000 persone in questo stadio abbia sentito e compreso cosa stesse succedendo. Sono stato accusato, come se fossi un bugiardo. Ho avuto la sensazione di dover chiudere la bocca. Ma ho un messaggio per tutti: non lo farò”.