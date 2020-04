Jose has made the first of his weekly deliveries of fresh produce from the Kitchen Garden at our Training Centre to the food distribution hub at our stadium. @HaringeyCouncil to those most in-need within our local community.#THFC #COYS pic.twitter.com/IU88sG3a06 — Tottenham Hotspur (at ) (@SpursOfficial) April 29, 2020

: "La lotta contro il coronavirus è come una partita di calcio, serve lavoro di squadra". Il tecnico delè intervenuto con un video a sostegno dell'evento organizzato dalla Commissione Europea il prossimo 4 maggio per raccogliere fondi per la ricerca a un vaccino contro il Covid-19: "Il coronavirus è il peggior avversario che abbiamo oggi e abbiamo bisogno di giocare la nostra partita migliore. Sosteniamo gli sforzi europei per sviluppare vaccini e trattamento contro il virus".Solidarietà a parole ma non solo, lo Special One passa anche ai fatti: come evidenziato da un tweet degli Spurs,. Frutta, verdura, erbe fresche biologiche che di solito finiscono sul piatto dei giocatori della prima squadra sono stati invece consegnati all'Haringey Council, che si occuperà poi di distribuire i viveri alle persone più bisognose nella comunità londinese. E così, tra una consegna e l'altra, Mou si è lasciato andare a qualche chiacchiera con i volontari che gestiscono il centro alimentare nello stadio degli Spurs, un gesto per dare coraggio a chi è tutti giorni in prima linea per aiutare gli altri.