José Mourinho, nella giornata di ieri, ha condotto un allenamento all'aria aperta con un gruppo ristretto di giocatori del suo Tottenham senza però rispettare le distanze di sicurezza. In un video si vedono Davinson Sanchez e Ryan Sessegnon fare jogging fianco a fianco, assieme anche a Tanguy Ndombele, senza dunque rispettare le restrizioni imposte per far fronte all'emergenza Covid-19. Le informazioni sono state riportate dal Mirror.