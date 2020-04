I due massimi campionati italiani di basket si sono fermati per l'emergenza coronavirus e non concluderanno la stagione, ne parla il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) Gianni Petrucci a Radio Sportiva: "Decisione sofferta ma inevitabile. Sono contro quegli apodittici che dicono che lo sport non si deve mai fermare. Per le società e per il movimento è una grossa remissione, però io non sono tra coloro che dicono che in ogni caso si deve finire tutto: inutile andare avanti a spizzichi e bocconi, la situazione è grave, ci troviamo di fronte a una strage. Ora dobbiamo pensare a come è oggi la nostra salute e poi pensare a come sarà domani il mondo per la società e lo sport, che non è la cosa principale. Consiglio per il calcio? Siccome penso di essere ancora normale, non mi addentro in queste cose e non voglio creare discussioni. Gravina sa quello che deve fare e lo fa bene, ci sono altri due grandi presidenti come Ghirelli e Sibilia, la Figc è in buone mani".