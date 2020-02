Porte riaperte? Lunedì può terminare il divieto di manifestazioni aperte al pubblico imposto dal Governo per contenere i contagi di Coronavirus. Parola del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto ieri al consiglio nazionale del Coni.



TRASFERTE - Fino a domenica compresa stadi a porte chiuse nelle regioni "contagiate" (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto). Ma i cittadini (a parte quelli nei focolai) possono liberamente circolare nel resto d'Italia, quindi non ci sono ostacoli per i tifosi in trasferta nelle partite a porte aperte.



PUBBLICO - Il Friuli Venezia Giulia, orientato a chiedere il rinvio di Udinese-Fiorentina di sabato alle ore 18, si adeguerà alle direttive del governo: si gioca a porte chiuse. Così come Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter.

Sampdoria-Verona è in calendario lunedì sera, quindi (salvo eventuali nuove disposizioni) si gioca a porte aperte. Al pari di Lazio-Bologna, Cagliari-Roma, Lecce-Atalanta e Napoli-Torino.



SERIE B - A porte chiuse Entella-Crotone (venerdì), Chievo-Livorno, Cittadella-Cremonese e Venezia-Cosenza (sabato). Porte aperte per tutte le altre partite.

SERIE C - Rinviate tutte le gare dei gironi A e B, in campo solo il girone C.

SERIE D - Rinviate le partite di domenica nei gironi A, B, C e D.



RECUPERI - Torino-Parma mercoledì 11 marzo alle ore 18.30, con conseguente anticipo di Torino-Udinese da lunedì 9 a sabato 7 marzo. Verona-Cagliari l'11 marzo alle ore 15. Inter-Sampdoria a data da destinarsi: non settimana prossima, a oggi l'unica data libera è il 20 maggio. Atalanta-Sassuolo il 4 o il 18 marzo.