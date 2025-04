Getty Images

Corriere della Sera - Il Milan sogna Guardiola

20 minuti fa



Il nuovo Milan sta nascendo a Londra. Dove ieri il patron rossonero Gerry Cardinale e l'amministratore delegato

Giorgio Furlani hanno incontrato l'ex juventino Fabio Paratici, destinato a diventare il nuovo direttore sportivo. Scegliendo anche l'allenatore per la prossima stagione al posto del tecnico portoghese Sergio Conceiçao.



Nei suoi piani ci sarebbe l'italiano Roberto De Zerbi, cresciuto nel vivaio del Diavolo e ora sulla panchina del Marsiglia, profeta di un calcio spettacolare e con esperienza internazionale. Sempre secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, è stato fatto anche il nome dello spagnolo Pep Guardiola, in uscita dal Manchester City: per ora si tratta di una suggestione ai margini del fantamercato, in futuro chissà.