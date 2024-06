Corsera - Juventus, offerto Zaniolo: Giuntoli ci pensa

Getty Images

Di nuovo in Italia.che dopo la scelta dell'Aston Villa di non riscattarlo con ilha chiesto ai suoi agenti di tornare in Serie A. Tra le opzioni c'è anche il, che è al lavoro per presentare un'offerta, ma la Liga non è tra le priorità dell'ex Inter e Roma. Che spinge per tornare a giocare nel nostro campionato. Dove non mancano i club interessati.e, secondo quanto scrive oggi il Corriere di Torino, anche laGiuntoli è a caccia di esterni per il 4-2-3-1 di Motta, Zaniolo è una possibilità, ma solo alle giuste condizioni.non è una cifra esagerata, ma i bianconeri a oggi hanno altre priorità. Koopmeiners, Greenwood e Calafiori, una volta definiti gli acquisti e le uscite verranno presi in considerazione quei giocatori in grado di completare la rosa. Tra questi c'è proprio Zaniolo

Durante la sfida fra Aston Villa e Liverpool di Premier League, si è infortunato al piede sinistro durante un cambio di direzione. Fuori dai convocati per l'Europeo, lo scorso 22 maggio ha subito un intervento chirurgico per la riduzione e sintesi percutanea con vite della frattura del quinto metatarso.