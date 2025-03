Cos'è e come funziona il Football Video Support: il Var "light" che la Figc vuole usare per Serie C e Serie A femminile

Goal/No Goal Rigore sì/Rigore no Rossi diretti ed espulsioni dirette Scambio di identità (nei casi di cartellini gialli e rossi)

potrebbe essere la prima nazione in cui avviare, nei primi campionati professionistici, la sperimentazione di una forma differente e. La Figc ha chiesto infatti alla Fifa la possibilità di sperimentare nel campionato di Serie C e in quello della Serie A femminile ilche consentirebbe l'utilizzo di una sorta di Var più economico e necessitante di minori risorse per la risoluzione degli errori più clamorosi.- Si chiama Football Video Support perché - così come il Var -. Attenzione però perché in questo caso non si tratta di una "revisione" (la R di review di VAR) ma di un semplice "supporto" (la S di FVS).Il sistema dell'FVS viene utilizzato soltanto in caso di possibileIl Football Video Support può intervenire, solo dopo che l'arbitro ha preso una decisione in campo (anche quella di non fischiare), in 4 importanti tematiche:Il FVS è uno strumento di supporto e, di conseguenza,Chi può farlo?(in questa prima fase) e lo stesso arbitro se in dubbio su una sua decisione. Come si comunica è altrettanto semplice, l'allenatore fa cenno all'arbitroRispetto al Vardi conseguenza esiste la possibilità di non avere a disposizione il replay perfetto. Il protocollo sperimentato nellaprevedeva un numero di camere compreso tra 1 e 4, ma il numero potrebbe salire fino a 8 in base agli accordi con i broadcaster che trasmettono gli eventi. Una volta richiamato,che farà vedere i replay disponibili e,Rispetto al Var il FVS non potrà intervenire, salvo casi incredibilmente evidenti, sul concetto di posizione di fuorigioco.l'FVS non potrà essere utilizzato per chiarire posizioni dubbie e al centimetro di fuorigioco come accade invece con il Var.La Fifa con questa novità non ha alcuna intenzione di annullare o eliminare il Var. Il FVS servirà semplicemente ad aiutare tutte quelle federazioni e tutte quelle competizioni in cui le spese per implementare l'intera struttura del Var sono fuori mercato o proibitive.