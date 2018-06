Piero Braglia, allenatore del Cosenza neopromosso in Serie B, parla a la Gazzetta dello Sport: "È stata la mia promozione più sorprendente e sofferta: ho vinto anche con Montevarchi in C2 e con la Colligiana in D. A Cosenza ho preso la squadra penultima, con 2 punti, dopo 5 giornate. Tirarci fuori da quella situazione e provare a qualificarci per i playoff erano gli obiettivi. Ma al presidente Guarascio chiesi il premio promozione: ingaggio e bonus erano pari, entrambi... scarsini. Strada facendo, giocatori e tifosi sono stati fantastici, sino al blocco unico dei 20mila contro il Südtirol e alla gioia con i 10mila a Pescara contro il Siena. Il muro del godimento. La svolta c’è stata alla terzultima giornata: dopo aver perso in casa per 3-0 il derby con il Rende, abbiamo ritrovato subito la forza per ripartire".