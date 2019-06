Al termine del pareggio del Brasile contro il Venezuela, Philippe Coutinho ha parlato in zona mista, commentando il suo possibile futuro. "Non so se continuerò al Barcellona. Nessuno conosce il futuro. In questo momento mi concentro solo sul giocare con la Nazionale". La sua eventuale uscita - che appare sempre più probabile - favorirebbe l'arrivo di Griezmann o il ritorno in blaugrana di Neymar, per il quale i catalani stanno lavorando con il Psg. Su Coutinho, al momento, c'è l'interesse del Manchester United, meta però non gradita dal giocatore, visti i trascorsi al Liverpool.