Dopo vent'anni in Champions, Cristiano Ronaldo rischia di non giocare la massima competizione europea. Il Manchester United, infatti, è arrivato sesto lo scorso campionato e prenderà parte all'Europa League. Così ecco l'ipotesi del trasferimento per il fuoriclasse portoghese.



CR7 ha deciso di rompere con il Manchester United ed è alla ricerca disperata di un club che gli consenta di giocare la Champions. Secondo AS Mendes lo avrebbe proposto al Napoli. Il club azzurro risponderebbe alle sue esigenze ma l'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio. La formula del trasferimento prevederebbe un prestito dallo United e resterebbe da definire la questione stipendio. Almeno 8 milioni, una cifra che sembra fuori dal budget del Napoli. Lo riporta oggi Il Mattino.