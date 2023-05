"Oggi è stata una umiliazione, se siamo questi è giusto andare in B". Non usa mezze parole Davide Ballardini dopo il duro ko in casa col Bologna (5-1 il finale). Ai microfoni di Dazn il tecnico della Cremonese ha aggiunto: "Loro sono stati nettamente migliori di noi, ci hanno surclassato dovunque. E' accaduta una cosa grave".