Carnesecchi 5,5: errore a una mano piuttosto ingenuo sulla maledetta di Laurienté. Si rifà nella ripresa con due belle parate e un lancio vincente per Dessers. Senza colpe sul raddoppio di Frattesi, poteva fare qualcosa di più sull'ultimo tiro di Bajrami?Bianchetti 6: il capitano controlla bene Pinamonti, gli lascia poco spazio, giusto una conclusione o due da posizione defilata.Chiriches 6: costretto ad abbandonare la partita intorno alla mezzora per un guaio muscolare. Niente più cambi di gioco per Valeri senza di lui.(34’ p.t. Lochoshvili 6: non arriva a chiudere in tempo su Frattesi, ma contribuisce alla rimonta illusoria con una prestazione concreta nel secondo tempo)Vasquez 6: chiude il lato di Defrel fino all’infortunio di Chiriches, poi passa a fare il braccetto sul centrodestra, dove tenta di fermare anche Laurienté, ma è più dura.Sernicola 5,5: la Cremonese sfonda soprattutto a sinistra, lui un cross buono lo mette dalla sua parte, ma in fase difensiva soffre dietro agli spunti di Laurienté.(32’ s.t. Ghiglione s.v.)Pickel 5,5: vuole strafare, corre per due, ma tra una generosità e l’altra apre anche la transizione del 2 a 0 dei neroverdi.Benassi 5,5: intervento incauto su Pinamonti al limite dell’area, è da lì che nasce la punizione del vantaggio del Sassuolo.Valeri 6: mette subito una palla interessante per la prima occasione della partita. Spinta continua, bel duello con Zortea. Defrel non è mai un grosso problema da gestire in ripiegamento, ma Bajrami che subentra sì.Afena-Gyan 5: troppo distratto e fumoso. Rogerio lo annulla, lui non ne azzecca una.(1’ s.t. Dessers 7: il suo ingresso in campo cambia la partita. Grinta, potenza, esperienza e anche un pizzico di opportunismo. Sfrutta l’erroraccio di Erlic e batte Consigli con un diagonale di mancino. Si ripete con un tocco beffardo nel finale, lanciato da Carnesecchi)Tsadjout 6: con la sua fisicità dà sempre fastidio alla retroguardia neroverde. Colpisce anche un palo, di testa, unica nota positiva del primo tempo scialbo della Cremonese.(20’ s.t. Ciofani 6: utile per l’arrembaggio finale ma sfortunato, va vicino al gol due volte.)Okereke 5,5: lezioso nel primo tempo, cerca l’incrocio con un tiro a giro per i fotografi, quando avrebbe dovuto puntare sulla concretezza. Meglio da trequarti nella ripresa, insieme a un tandem più strutturato.(20’ s.t. Buonaiuto 5,5: è il cambio offensivo che incide meno)All. Ballardini 5,5: insiste con Afena-Gyan titolare, ma stavolta non ci prende e butta via un tempo. In compenso azzecca il cambio Dessers, vero protagonista della ripresa.