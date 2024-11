Crespo: "Lautaro Martinez ha un po' di Aguero, me e Batistuta. Chiedete ai difensori se sia meglio lui o Lukaku..."

. Per questi motivi, è abbastanza semplice rivolgersi ad un ex grande campione come lui per analizzare il momento e le qualità diche, dopo aver eguagliato in nazionale le marcature di un mito come Maradona grazie alla prodezza contro il Perù, è pronto a tornare protagonista con la maglia nerazzurra.Queste alcune delle dichiarazioni concesse da Crespo nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Il motivo delle difficoltà di questa stagione? Ci sta che un attaccante, pur bravo come Lautaro, possa attraversare un periodo in cui segna con minore frequenza. Ma ciò non vuole dire che bisogna criticarlo, perchéLui è un vero trascinatore, sia nell’Inter sia in nazionale”.A proposito di attaccanti, ce n'è uno del passato che ricordi Lautaro Martinez ad Hernan Crespo? “Difficile paragonare giocatori di epoche diverse, però credo che Lautaro sia un mix di alcuni attaccanti argentini. Ad esempio,, anche se non ha la stessa potenza. E poi è rapido, quando parte in contropiede, e il pallone non glielo porti mica via...”, dice Valdanito.Infine, sempre all'interno dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo parla delle prospettive di successo dell'per la stagione in corso: “Lautaro garantisce i gol, Thuram è la sua spalla ideale, il gioco che propone il mio amico Simone Inzaghi è perfetto per le caratteristiche degli elementi che a disposizione. L’Inter, in Italia, è di gran lunga la squadra più completa e più esperta”.