Cristiano Ronaldo e Pioli, addio alla AFC Champions League: Al-Nassr ko, in finale va il Kawasaki Frontale

Delusione enorme per CR7 e compagni che al King Saud University Stadium di Riad, davanti ai propri tifosi, perdono 3-2 e salutano tristemente la Champions League asiatica.- La gara parte in salita per l'Al-Nassr, che al 10' è già sotto per il goal diriporta il match in parità al 28', ma a quattro minuti dall'intervallo il Kawasaki Frontale sfrutta le difficoltà difensive dei sauditi e passa nuovamente con. Prima del duplice fischio Pioli sorprende con un doppio cambio, Laporte e Angelo dentro al posto di Lajami e Al Hassan, ma la mossa non premia l'ex allenatore de Milan perché al 76' i giapponesi trovano un'altra rete con. L'Al-Nassr prova a raddrizzarla e all'87' realizza il 2-3 con, ma non basta per la rimonta.

Finisce 3-2 per il Kawasaki Frontale, che conquista così la finale di AFC Champions League: il prossimo 3 maggio, al King Abdullah Sports City di Gedda, affronterà l'di Franck Kessié, che ha battuto l'Al-Hilal nell'altra semifinale.. Sfumata la Champions asiatica, il portoghese resterà a secco per la seconda stagione consecutiva, considerando che il distacco dall'Al-Ittihad nella Saudi Pro League è ormai incolmabile.

