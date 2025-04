Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al-Nassr: giocherà fino a 42 anni, vuole Mondiali e 1000 goal

Getty Images

La notizia era nell’aria ma si sta ora concretizzando.Il portoghese è infatti sul punto diche era in scadenza,Oggi quarantenne, l’expunta a giocare quindiCome riporta Marca, l’accordo per il prolungamento con il club di Riad sembrava cosa fatta già a gennaio poi alcune complicazioni hanno fatto slittare la data X che invece ora è prossima. Questione di giorni e poi CR7 metterà ancora nero su bianco la sua volontà di, campionato che, da quando c’è lui, ha fatto il salto di qualità e permesso di portare in Arabia Saudita una pletora di fenomeni comeRonaldo sarà dunque ancora un giocatore dell’perSullo sfondo di questo faraonico nuovo rinnovo si stagliano due macrotemi:A cavallo tra la prima annata e la seconda del suo nuovo contratto,, un torneo nel quale il portoghese vuole esserci e vuole diventarne protagonista, essendo questo uno dei pochissimi allori che ancora gli mancano in una carriera irripetibile. E poi i goal, quelli CR7 non ha mai dimenticato come farli. Quest’anno èdavanti ad) e nel computo totale siamo a. Insomma ilè a un passo, cifre astronomiche che lo appaierebbero a bomber generazionali come

Quello del portoghese è stato un coinvolgimento pressochénella Saudi Pro League del quale è ambasciatore. Il nuovo accordo prevede unoNelle ultime settimane poi si è anche parlato del suo possibile arrivo nellatramite capitali provenienti proprio dall'Arabia Saudita. Con la squadra nella quale gioca anche, CR7 è in lotta per coppa e campionato – dov’è però attardato – ma l’idea è quella diCon Fernandocome nuovo direttore sportivo e Jhoncome suo nuovo compagno d’attacco, la squadra di Riad vuole ribaltare il dominio di